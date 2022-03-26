Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruslar Slavutiç belediye başkanını kaçırdı, sivillere ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Aleksander Pavlyuk, Rus güçlerin şehir hastanesini de ele geçirdiğini duyurdu.
Kent sakinlerinin işgali protesto için sokağa çıktığını anlatan Pavlyuk, hastane önünde toplananların büyük Ukrayna bayrağı açtığını ve Rusya aleyhine slogan attığını kaydetti.
Kalabalığı dağıtmak için ateş açıldı
Pavlyuk, Rus güçlerin kalabalığı dağıtmak için üzerlerine ses bombası attığını ve havaya ateş açtığını söyledi.
İnsanların dağılmadığını ve protestolarını sürdürdüğünü ifade eden Pavlyuk, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in Rus güçlerce kaçırıldığını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitelerinde Slavutiç'teki sivil gösteriler ve Rusların sivillere ateş açmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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