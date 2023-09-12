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Dünya
AA 12.09.2023 11:10

Rus yardım tırı Ağdam yoluyla Hankendi'ne ulaştı

Rusya'nın Azerbaycan ile koordineli şekilde Karabağ'daki Ermeni nüfusu için gönderdiği yardım tırının Ağdam yoluyla Hankendi'ne ulaştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Tırın Azerbaycan ile koordineli bir şekilde Ağdam-Hankendi yolu üzerinden geçmesini bu yolun açılması yönünde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Rus yardım tırı Ağdam yoluyla Hankendi'ne ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Rus Kızılhaçının Azerbaycan Kızılayı ile koordineli şekilde Karabağ'daki Ermeni nüfusu için gönderdiği yardım tırının Ağdam yoluyla Hankendi'ne ulaştığını açıkladı. Hacızade, "Tırın Azerbaycan ile koordineli bir şekilde Ağdam-Hankendi yolu üzerinden geçmesini olumlu bir adım ve bu yolun açılması yönünde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın oluşturduğu sözde rejimin sorun çıkarması ve provokasyonlarına rağmen Rus Kızılhaçının gönderdiği tırın Ağdam-Hankendi yoluyla ulaştırıldığını belirtti.

"Yolun açılması yönünde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz"

Tır geçişinin, Azerbaycan Kızılayı ile koordineli bir şekilde yapıldığını kaydeden Hacızade, "Tırın, Ağdam-Hankendi yolu üzerinden geçmesini olumlu bir adım ve bu yolun açılması yönünde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacızade, Laçın-Hankendi ve Ağdam Hankendi yollarının eş zamanlı açılması konusunu da şu şekilde değerlendirdi:

"Azerbaycan her iki yoldan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla eş zamanlı olarak kullanılmasına rıza gösterdi. Maalesef bu anlaşmaya Ermenistan'ın Karabağ bölgesinde oluşturduğu sözde rejim engel oldu. Azerbaycan tarafı, Ağdam-Hankendi yoluna paralel olarak Laçın sınır kontrol noktasından sınır ve gümrük prosedürleri uygulanmak kaydıyla malların ICRC aracılığıyla taşınmasına yönelik koşulları oluşturmaya hazırdır."

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

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Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.

Azerbaycan Kızılayının Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü 2 yardım tırı da Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında yaklaşık 2 haftadır bekletiliyor. Tırların geçişi, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.

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