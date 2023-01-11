Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Safedi, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu tehditlerle mücadele etmek için her türlü önlemi aldıklarını, özellikle Suriye'nin güneyinde istikrarı sağlama konusunda Rusya ile işbirliği yapma çabasında olduklarını kaydetti.

Bakan Safedi, görüşmede Suriye krizini sona erdirecek siyasi çözüme ulaşmanın Ürdün'ün öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Ürdünlü Bakan ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, kuzeybatı Suriye'ye, BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılması kararından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev de Ürdün'ün Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmasının yanı sıra Suriye'deki krizin siyasi yolla çözülmesi çalışmalarına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Lavrentyev, ülkesinin, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere Suriye'nin güneyindeki zorluklarla mücadelede ve istikrarı sağlama çabalarında Ürdün ile işbirliği yapacağını ifade etti.

Ürdün'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, ülkede yaklaşık 670 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Amman yönetimi ise ev sahipliği yaptığı mülteci statüsündeki Suriyelilerin toplam sayısını 1,3 milyon olarak açıklıyor.

Suriye'ye yalnızca bir sınır kapısından yardım gidiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 9 Ocak'ta, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etmişti.

BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon kişi (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.

BMGK'nın 2014'te onayladığı tasarı uyarınca Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere insani yardım gönderiliyor. İlaç ve gıdadan oluşan bu yardımlar ise halihazırda sadece Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılıyor.