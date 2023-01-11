Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göreve başlayan yeni İsrail hükümetini tebrik etmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rutte, görüşmede Hollanda-İsrail ilişkilerini ve Filistin meselesini ele aldıklarını kaydetti.

Rutte, Netanyahu'ya Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını hatırlatarak, "Hollanda'nın iki devletli çözüm ilkesini desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdim" ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm modelinin tehlikeye sokulmasına karşı olduklarını anımsatan Rutte, "Bunu tehlikeye sokacak her adıma karşıyız" değerlendirmesinde bulundu.