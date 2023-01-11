Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması
[Fotograf: AA]
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Hollanda, (Filistin meselesinde) iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek" dedi.
Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göreve başlayan yeni İsrail hükümetini tebrik etmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rutte, görüşmede Hollanda-İsrail ilişkilerini ve Filistin meselesini ele aldıklarını kaydetti.
Rutte, Netanyahu'ya Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını hatırlatarak, "Hollanda'nın iki devletli çözüm ilkesini desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdim" ifadesini kullandı.
İki devletli çözüm modelinin tehlikeye sokulmasına karşı olduklarını anımsatan Rutte, "Bunu tehlikeye sokacak her adıma karşıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Hollanda Filistin Devleti İsrail
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