Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2024 23:34

Rus santraççıdan çirkin hamle: Rakibini zehirlemeye çalıştı

Rus santraççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirlediği iddiasıyla geçici men cezası aldı.

Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu. Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.

Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti.

Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini savunan Abakarova ise yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı.

Ayrıca gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
ABD'den katil İsrail askerlerinin Filistinli mahkuma tecavüzüne tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
09:51
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
09:40
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
09:20
Piyasalarda gözler Enflasyon Raporu'nda
09:01
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
08:23
18 ülkenin figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında
Adana'da göle düşen helikopter sudan çıkarıldı
Adana'da göle düşen helikopter sudan çıkarıldı
FOTO FOKUS
TRT Haber ekipleri Terkos Gölü'nde hayalet ağ temizliğini görüntüledi
TRT Haber ekipleri Terkos Gölü'nde hayalet ağ temizliğini görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ