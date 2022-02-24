Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv ]
Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.
Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.
Dolar/ruble paritesi de yüzde 7’ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.
Etiketler: Rusya
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