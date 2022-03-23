Ukrayna Ulusal Muhafızları Azak Taburu, Rusların düzensiz bir şekilde ateş açtığını ve Mariupol'un altyapısına bomba attığını aktardı.

Reuters haber ajansı, yerleşkenin etrafındaki çok sayıda bina, yapı ve yolu mevcut uydu görüntüleriyle karşılaştırarak yayınlanan içeriğin yerini doğruladı.

Ukrayna'nın derinliklerine ilerleyemediler

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise, şimdiye kadar Rus ordusunun Ukrayna’nın derinliklerine kadar ilerleyemediğini açıkladı.



Kiev, Harkiv, Mariupol, Mıkolayiv, Sumi Çernihiv ve diğer şehirlere girme teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.