Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus mahkemesi: Google’a ait 500 milyon rublelik varlıklara el koyulacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google’a ait Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el koyulmasına hükmetti. YouTube’un Gazprom Media’ya ait kanalların yayınını durdurmuştu.
Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya’nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Media’nın YouTube aleyhine açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, YouTube’un Gazprom Media’ya ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle Google’a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.
YouTube, Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda Rus medya şirketine ait kanallara erişimi yasaklamıştı.
Etiketler: Rusya Sosyal Medya Google YouTube
Sıradaki Haber
Guterres: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz