BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya'ya gitti. Lavrov'la ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Guterres, “Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor” diyerek

Mariupol'de hayat kurtarmak için Birleşmiş Milletler'in kaynaklarını tamamen kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Genel Sekreter, ‘İnsani iletişim grubu’ kurulmasını tavsiye etti.

"Soruşturma emri verme yetkim yok"

Ukrayna'daki olası savaş suçları konusundaki endişelerini dile getirdi, kapsamlı bağımsız soruşturmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Guterres, olası savaş suçları ve Ukrayna'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmaları desteklemek için yaptığı açıklamada, soruşturma emri verme yetkisine sahip olmadığını dile getirdi.





