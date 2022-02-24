Rus haber ajansı RIA, Rus yanlısı ayrılıkçıların Luhansk'taki iki kasabayı ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya askeri saldırı başlattı.

Ukrayna'nın pek çok bölgesinden giriş yapan Rus birliklerinin Kırım ve Donetsk üzerinden girişlerinin görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna'da patlama sesleri: Kiev'de sirenler

Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı.

Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.

Pek çok kişi otomobilleriyle şehri terk etmeye çalışırken, otoyollarda trafik oluştu.

İnsanlar ayrıca benzin istasyonları ve bankamatikler önünde de kuyruklar oluşturdu.

Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurmuştu.

Sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunca evde kalın" diyerek ve ülke genelinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi

Flightradar24 veri izleme web sitesi, Ukrayna hava sahasında uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin üzerine Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını açıkladı.