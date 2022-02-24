Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'dan Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı
[Fotoğraf:Reuters]
Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi gece geç saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye ilişkin acil bir toplantı düzenledi.
Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin büyük bir krize dönüşme tehlikesi bulunduğu konusunda uyardı.
"Çözümün, iki taraf arasındaki diplomatik diyalog olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullanan Tirumurti, Rusya ile Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesi için çağrı yaptı.
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