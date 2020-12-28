Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'nin Murmansk kentindeki Yeni Toprak (Novaya Zemlya) takımadalarının yakınlarında Barents Denizi'nde "Onega" isimli Rus balıkçı gemisi battı.

Gemideki 19 kişilik mürettebattan 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise ölü bulundu.

Mürettebattan 16 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, geminin batmasına buzlanmanın neden olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.