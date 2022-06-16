Olay, Nisan ayında meydana geldi.

Ajanın Brezilya kimliği kullandığı, kimlikteki ismin Viktor Muller Ferreira olduğu ancak gerçek isminin ise Sergey Vladimiroviç Çerkasov olduğu aktarıldı.

Çerkasov’un Rus istihbaratı GRU için çalıştığı, belirtildi.

Öte yandan Çerkasov’un Hollanda tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.