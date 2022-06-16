Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rus ajanının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne girişi engellendi
[Fotoğraf:Reuters]
Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) yapılan açıklamada, “AIVD, Brezilya’dan sahte kimlikle gelen bir Rus istihbarat görevlisinin Lahey’deki ICC’ye girişini engelledi” denildi.
Olay, Nisan ayında meydana geldi.
Ajanın Brezilya kimliği kullandığı, kimlikteki ismin Viktor Muller Ferreira olduğu ancak gerçek isminin ise Sergey Vladimiroviç Çerkasov olduğu aktarıldı.
Çerkasov’un Rus istihbaratı GRU için çalıştığı, belirtildi.
Öte yandan Çerkasov’un Hollanda tarafından istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.
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