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Dünya
AA, TRT Haber 19.04.2025 02:42

Rümeysa Öztürk'ün hukuk mücadelesinde umut verici gelişme

ABD’de Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle vizesi iptal edilerek gözaltına alınan üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün nakil talebi kabul edildi. Öztürk, dava süresince Vermont’ta duruşmalara bizzat katılabilecek.

Rümeysa Öztürk'ün hukuk mücadelesinde umut verici gelişme

ABD'de federal yargıç William K. Sessions, avukatların Rümeysa Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine ilişkin sunduğu dilekçenin ardından karar aldı.

"Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir." ifadelerini kullanan Sessions, Türk öğrencinin 9 Mayıs'ta gerçekleşecek kefalet duruşması öncesinde 1 Mayıs'a kadar Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine hükmetti.

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Öztürk'ün avukatları sağlık durumuna işaret ederek müvekkillerinin serbest bırakılması veya 18 Nisan'a kadar Louisiana'dan Vermont'a transfer edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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