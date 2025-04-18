Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2025 22:39

Filistin İnsan Hakları Merkezi: Felaketin önlenmesi için Gazze'ye yardım girişine izin verilmeli

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "yaklaşan felaketin" önlenmesi için insani yardımların, özellikle tıbbi yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi: Felaketin önlenmesi için Gazze'ye yardım girişine izin verilmeli

Filistin İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İki milyon Filistinliyi yakın felaketten kurtarmak için geçişlerin açılarak ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve yakıt gibi yardım malzemelerinin girişine acilen izin verilmesi gerekli." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in "Gazze'ye insani yardımların engellenmesi yönünde açık bir politika izlediği" vurgulanırken, bunun Gazze'ye yönelik "baskı aracı" olarak kullanıldığı kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanı'na çağrıda bulunan Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in "ihtiyati tedbirlere uyması için zorlanmasını" istedi.

Gazze'deki pazarlarda et, sebze ve meyve dahil gıda sıkıntısı yaşandığı sadece pirinç bulunabildiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları durdurması ve saldırıları

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
ABD üniversitelerinden Trump yönetimine karşı ortak savunma girişimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:47
Bakan Tekin: Çocuklarımızın ana dillerini doğru öğrenmelerini istiyorum
22:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
22:41
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 26 milyon lira ceza
22:08
ABD üniversitelerinden Trump yönetimine karşı ortak savunma girişimi
21:46
Kemalpaşa Belediyesi'ne 'usulsüz harcama' soruşturması: 2 tutuklama
21:04
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 99 sanık hakim karşısına çıktı
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı
FOTO FOKUS
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ