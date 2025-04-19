Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Şam'da görüştü

2007 yılından bu yana Filistin'den Şam'a düzenlenen ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Mahmud Abbas, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından karşılandı.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre Abbas, Şara ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Ortak komiteler kurulması konusunda anlaşmaya varıldı

İki lider ayrıca İsrail saldırganlığının durdurulması için tüm taraflarla sürdürülen temasları, insani yardımların Gazze Şeridi’ne girişinin sağlanmasını, yerinden edilme olmadan yeniden inşanın gerçekleştirilmesini ve İsrail güçlerinin bölgeden tamamen geri çekilmesini görüştü.

Toplantı sırasında, ortak komiteler kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen acil Arap zirvesi sırasında bir araya gelmişti.