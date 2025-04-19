Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 19.04.2025 00:15

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Şam'da görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki Filistinlilerin durumu ve iki halkı ilgilendiren konular ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Şam'da görüştü
[Fotograf: DHA]

2007 yılından bu yana Filistin'den Şam'a düzenlenen ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Mahmud Abbas, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından karşılandı.

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre Abbas, Şara ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Ortak komiteler kurulması konusunda anlaşmaya varıldı

İki lider ayrıca İsrail saldırganlığının durdurulması için tüm taraflarla sürdürülen temasları, insani yardımların Gazze Şeridi’ne girişinin sağlanmasını, yerinden edilme olmadan yeniden inşanın gerçekleştirilmesini ve İsrail güçlerinin bölgeden tamamen geri çekilmesini görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Şam'da görüştü

Toplantı sırasında, ortak komiteler kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen acil Arap zirvesi sırasında bir araya gelmişti.  

ETİKETLER
Mahmud Abbas Ahmed Şara Filistin Devleti Suriye İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin İnsan Hakları Merkezi: Felaketin önlenmesi için Gazze'ye yardım girişine izin verilmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:48
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyonunun detaylarına ulaşıldı
00:32
Pentagon: Suriye'de asker sayımızı gelecek aylarda 1000'in altına düşüreceğiz
00:27
Özel Hastaneler Yönetmeliği güncellendi
23:56
7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
23:45
Uyuşturucu tacirlerine 5 ülkede operasyon: 89 tutuklama
22:47
Bakan Tekin: Çocuklarımızın ana dillerini doğru öğrenmelerini istiyorum
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı
FOTO FOKUS
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ