İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binası açılışında yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karşı karşıya kaldıkları hassas şartlarda "kötülük yanlıları" olarak nitelendirdiği güçlerin İran halkının ümidini kırmak istediğini belirten Ruhani, tüm baskılara rağmen ekonomide yeni atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ruhani, İran'a karşı mücadele edenlerin "az tecrübeli birkaç siyasetçi" olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kötülük yanlıları tarafından İran'a karşı yürütülen savaş, bir irade ve ümit kırma savaşıdır. Uğursuz komplo ve planlarıyla İran halkının kalkınmaya dair ümidini kırmak istiyorlar. Buna karşı halkımız ise ümitli ve diri olduğunu göstermek istiyor"

Konuşmasında, İran'daki havacılık sistemine dair açıklama da yapan Ruhani, uçak satın alımı, yedek parça temini ve tamirat konusunda sorun yaşamayan ülkelerde havacılık sanayisinin iyi işlediğini ancak ülkesinin bu tür imkanlardan yoksun olduğunu dile getirdi.

Ruhani, şunları kaydetti:

"Nükleer anlaşma ile uluslararası kamuoyunda oluşturduğumuz atmosfer sayesinde onlarca yıl sonra ülkeye yeni uçaklar getirmeyi başardık. Bu, halkımızın arzularından biriydi. İnsanlarımız fabrikadan direkt ülkemize gelen uçaklara binmek istiyordu. Bu süreç devam edebilirdi. Halkımızın refahı, ekonominin gelişimi ve ülkenin taşımacılığı için için gelecek yıllarda yüzlerce uçak almanın planlarını yapıyorduk ki ancak ABD tüm uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ederek buna karşı duruyor."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, ABD yaptırımları nedeniyle İran'da çalışamayan birçok şirketin kendilerine bu durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdiğini aktararak, yaptırımların özellikle toplumun dar gelirli kesimini etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA