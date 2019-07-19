Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği ülkelerine, "Amerika Birleşik Devletleri ile ülkesi arasında ateşkes sağlanması için çalışmaları" çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temini ve ABD'nin ekonomi savaşında ateşkes sağlanması için çabalarını hızlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.
Görüşmede nükleer anlaşmaya da değinildi.
Anlaşmanın korunması için ortaya konulan çabaların devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: TRT Haber