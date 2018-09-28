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Ruhani: ABD acemilerden oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin diplomatik ve siyasi acemilerden oluşan bir ekip tarafından yönetildiğini söyleyerek, "Bugün ABD'nin yalnız kaldığı ortaya çıkmıştır" dedi.

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Ruhani: ABD acemilerden oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinden sonra gittiği New York'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

"Bugün Amerika'nın yalnız olduğu ortaya çıktı"

Üç günlük ziyaretinde dünya ülkelerinin liderleri ve uluslararası kurumların yöneticileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bu ziyarette kendisi için en önemli konunun "İran'ın haklılığının anlaşılması ve ABD'nin yalnızlaşması olduğunu" söyledi. 

Ruhani, "Bugün Amerika'nın yalnız olduğu ortaya çıktı. Diğer dünya liderleri,
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarını onaylamadıklarını açıkladı" dedi.

AB ve İran arasındaki ödeme mekanizması

İran'ın niyetinin ABD'nin yasalara uymasını, zorbalığı ve baskıyı durdurmasını,  taahhütleri sürdürmesini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uymasını sağlamak olduğunu söyleyen Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ve İran arasında doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını da hatırlattı. 

Kaynak: CNN International

Etiketler: ruhani, iran, abd, AB
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