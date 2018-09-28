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Meksika uçağında yolcular türbülans nedeniyle hastanelik oldu

Meksika'da Volaris Havayolu şirketine ait bir uçak, 34 bin feet yükseklikte türbülansa girdi. Yaralanan 29 yolcudan 12'sinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Meksika'nın Guadalajara şehrinden Tijuana şehrine giden Airbus A320 tipi uçak türbülansa girdi. Havacılık yetkilileri, türbülans nedeniyle yaralanan 29 yolcudan 12'sinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Uçuş sırasında 34 bin feet yükseklikte türbülansa giren uçağın, Tijuana'ya yolculuğuna devam ettiği bildirildi.

Türbülans nedeniyle hastaneye kaldırılanlardan 8'inin yolcu, 4'ünün uçuş personeli olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan uçağın içinden çekilmiş görüntülerde, yaralı bir yolcunun koridorda sırt üstü yerde yattığı ve bir diğerinin elinin üzerinde kanayan kesikler görüldü.

Çocukların panik içinde ailelerine sarıldığı görüntülerin yer aldığı videoda, kabin ekibinin hoparlörden doktor çağırdığı duyuluyor.

Kaynak: AA, Express News

Etiketler: uçak, türbülans, meksika
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