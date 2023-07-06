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Dünya
AA 06.07.2023 16:07

Ruanda'daki 50 okulda Starlink interneti kullanılmaya başlandı

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'daki 50 okulda, uydu internet sistemi Starlink kullanıma girdi.

Ruanda'daki 50 okulda Starlink interneti kullanılmaya başlandı

The New Times'ın haberine göre, Starlink internet sistemi, Ruanda'daki 50 okulda denenmeye başlandı.

Atılan adımla 18 bin öğrenci, Starlink uyduları üzerinden internet erişimi sağlayacak.

Hükümet, Starlink internet sistemiyle ülke çapında daha hızlı ve uygun internet erişimi hedefliyor.

2024'ün sonuna kadar ülkedeki tüm okullara Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydularıyla internet bağlantısı ulaştırma kararı alan Ruanda, şubatta Starlink sisteminin ülke çapında hizmet sağlamasına izin vermiş ve Starlink uydularının ülke genelindeki 500 okulda kullanıma gireceğini açıklamıştı.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan binlerce Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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