Açık 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 15:45

Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken "bebek dili" kullanıyor

İskoçya, Danimarka ve ABD'den bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada şişe burunlu yunus türüne mensup dişilerin yavrularıyla iletişim kurarken ıslıklarının tonunu ve aralığını artırarak "bebek dilinden" yararlandıkları tespit edildi.

Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken "bebek dili" kullanıyor

Araştırmada, ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota Koyu'nda bulunan 19 yunusun yavrularına seslenirken farklı tonlarda çıkardıkları ıslıkları içeren kayıtlar incelendi.

Yetişkin yunusların kendilerini diğer yunuslara tanıtırken "ayırt edici ıslık" kullandıkları belirlenen araştırmada, anne yunusların ise ıslıklarının tonunu değiştirerek yavrularına "bebek diliyle" seslendikleri tespit edildi.

Öte yandan anne yunusların "bebek dilini", yavrularına "yetişkin dilini" öğretmek için kullanıp kullanmadıkları henüz bilinmiyor.

Araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlandı.

ETİKETLER
Yunus Araştırma anne
Sıradaki Haber
Twitter'a alternatif sosyal medya platformlarının sayısı artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi
16:23
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
16:21
Datça'da trafik kazası:1 ölü, 3 yaralı
16:08
Ruanda'daki 50 okulda Starlink interneti kullanılmaya başlandı
16:18
Bakan Tekin: Deprem bölgesindeki öğretmenlere desteklerimizi sürdüreceğiz
16:04
Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi’nde
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Depremlerin ardından 5 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...
Depremlerin ardından 5 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ