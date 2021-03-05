Roma'daki görüşmede ev sahibi bakan Di Maio, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile Libya meselesinden, ikili ve uluslararası gelişmelere, salgınla mücadelede aşılama çalışmalarına, AB içerisinde kurtarma fonu kullanımından düzensiz göç konusuna kadar pek çok konuyu ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmelerin ana konusu: Libya

Di Maio, görüşmelerinin ana unsurunu Libya'nın oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda istihbarat birimlerimizin üzerinde birlikte çalışmasını teşvik ettik. Libya, kritik bir sürece girmiş durumda. Libya'nın istikrarı yakalamasında tüm komşu ülkelerin rolünü en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışmalıyız."

Libya'da Temsilciler Meclisi'nin 8 Mart'ta geçiş hükümetine yönelik güven oylamasının önemine işaret eden İtalyan Bakan, bunun ülkenin istikrar süreci için ana yol olduğunu vurguladı.

Libya'da tüm şiddettin durdurulması, silah ambargosunun uygulanması ve paralı askerlerin geri çekilmesi gerektiğini ifade eden Di Maio, şunları söyledi:

"Sahadaki durum endişe verici olmaya devam ediyor. Silah ambargosu ihlallerinin bir an önce durması ihtiyacını yineledik ve İrini misyonunun önemini teyit ettik. Fransa’ya İrini’ye yönelik önemli katkılarından ötürü teşekkür ediyorum."

İtalya'nın aşı ihracatını durdurması

Soru-cevap bölümünde İtalya’nın dün Astrazeneca'ya ait Avustralya’ya ihraç edilecek 250 binden fazla doz koronavirüs aşısının ihracını durdurma kararının hatırlatılması üzerine Di Maio, bu hareketlerinin Avustralya’ya yönelik hasmane bir tutum olmadığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs aşısı üreten firmaların, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tedariklerinde gecikmelerinin sürmesi halinde, aşı ihracatını durdurmaya devam edeceklerini söyledi.

Le Drian'ın açıklamaları

Konuk bakan Le Drian da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 22 Şubat'ta öldürülen İtalya büyükelçisi Luca Attanasio ve koruma görevlisi için taziyelerini dile getirdi.

Fransa ve İtalya olarak Libya’da gereken desteği vermeye hazır olduğunu dile getiren Le Drian, şunları söyledi:

"Yeni hükümete emanet edilen görevi tam olarak destekliyoruz. Yeni hükümetin oluşmasını ve ivedilikle Temsilciler Meclisi’nde güven oylamasına tabi olmasını güçlü şekilde ümit ediyoruz."

Fransız Bakan, Doğu Akdeniz konusuna da değinerek İtalya’ya teşekkür etti:

"İtalya, Fransa’nın Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na dahil olmasını destekliyor. Bu taahhütleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İtalya, Doğu Akdeniz’de istikrar ve iş birliğini destekliyor."

Türkiye ilgili olarak da Le Drian, Ankara'dan diyaloğu sürdürme iradesini gösteren somut jestler görmek istediklerini söyledi.