Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, yaptıkları kısa yürüyüşün ardından Aşk Çeşmesi olarak da bilinen tarihi Trevi Çeşmesi'ni ziyaret etti.

Çeşme önünde aile fotoğrafı çektiren liderler ardından çeşmeye para attı.

İtalyan polisi zirvenin düzenlediği alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Zirvede, iklim değişikliği, salgınla mücadele ve salgın sonrası ekonomik toparlanma gibi konular ele alındı. G20 liderleri küresel ısınmayı 1 buçuk santigrat derece ile sınırlandırma konusunda anlaştı.

Macron ve Johnson balıkçılık krizinin çözümünde anlaştı

Zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson biraraya geldi. İki lider, Brexit sonrası ortaya çıkan balıkçılık krizini ele aldı.

Yapılan açıklamada, mümkün olan en kısa sürede somut eylemlerle anlaşmazlığın giderilmeye çalışılacağı vurgulandı.

Diğer bir görüşme de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında gerçekleşti.

[Fotoğraf: AP]

Blinken; Kuzey Kore, İran, Afganistan ve iklim krizi dahil olmak üzere iki ülkenin çıkarlarının kesiştiği birçok noktada birlikte çalışabilecekleri mesajı verdi.

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Blinken, ABD ile Çin arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmek için açık iletişimi sürdürmenin önemini vurguladı.

Zirveye video konferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin iklimin korunması için tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi

Rusya’nın en geç 2060'a kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediğini belirtti.