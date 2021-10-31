Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin 29 Ekim'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İHA programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulanmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Devrim Muhafızları'nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed Aghajani'yi de kapsayan yaptırım kararından kısa süre önce İsrail'in, İran'ın İHA programı yöneticileri ve son bir yıl içinde silahlı insansız hava araçlarının Basra Körfezi'ndeki çeşitli hedeflere karşı genişletilmiş kullanımı hakkında ABD yönetimine "kapsamlı" istihbarat aktardığı bilgisi verildi.

Haberde, bu yaptırımların nükleer müzakerelerin yeniden başlaması öncesinde Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı ve ayrıca saldırılarda daha fazla İHA kullanmaktan caydırmayı amaçladığına işaret edildi.