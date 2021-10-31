Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bağdat'ta roketli saldırı
[Grafik: TRT Haber]
Irak’ın başkenti Bağdat’ın batısındaki El Mansur bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Atılan 3 roketten 1'i, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin kurmayları ile toplantıda olduğu İstihbarat Teşkilatı'nın arka bahçesine düştü.
Henüz herhangi bir grup tarafından üstlenilmeyen saldırının Başbakan El-Kazımi’ye yönelik olduğu ifade ediliyor.
Kazımi, Başbakan olmadan önce 2004 yılında kurulan İstihbarat biriminin başında 4 yıl görev yapmıştı.
Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği, zaman zaman katyuşa roketlerinin hedefi oluyor.
Etiketler: Irak
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