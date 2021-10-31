Devasa siber soygun dünya sosyetesini ve alışveriş yaptıkları mücevher şirketini sarstı.

Arkasında "Conti" adlı Rus bilgisayar korsanları olduğu düşünülen siber korsanlar, İngiliz mücevher şirketi Graff Diamonds'ı hedef aldı.

Dünya liderleri, Hollywood yıldızları, iş insanları ve milyarderlerin kişisel verileri ele geçirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre saldırıyı yapanlar Rus siber korsanlar.

İngiliz şirkete siber saldırı

Habere göre, Donald Trump, David Beckham ve Sir Philip Green de bilgileri ele geçirilen isimler arasında...

Rus korsanların milyonlarca dolar fidye talep ettiği iddia ediliyor. Korsanlar Bitcoin ya da mücevherle ödeme yapılmasını istiyor.

Müşterileri zor günler bekliyor

69 bin belgenin ele geçirildiği ve internetin gizli parçası olan 'karanlık ağ'a sızdırıldığı öne sürülüyor. İddialara göre bilgilerine ulaşılanlar arasında, Hollywood aktörleri arasında Tom Hanks, Samuel L. Jackson ve film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne yol açmasıyla gündeme oturan Alec Baldwin de var.

İngiliz Bilgi Komisyonu Ofisi ihlali araştırdığını açıkladı. Ofis, müşterilerin verilerini güvende tutamayan şirketlere milyonlarca pound para cezası uyguluyor.