Terör örgütü DEAŞ, yine güvenlik güçlerini hedef aldı. Irak'ın Kerkük kentine bağlı, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Altınköprü mevkisinin hemen dışında görev yapan Peşmerge güçlerine saldırdı.

İki Peşmergenin hayatını kaybettiği saldırı sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili, daha önce güvenlik güçlerini uyardıklarını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçleri ile iş birliğinin devam ettiğini, örgütün amacına ulaşamayacağını ifade etti.

DEAŞ güvenlik güçlerini hedef alıyor

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler 3 yıl sonra örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.