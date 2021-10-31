Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Tokyo'da bıçaklı saldırgan vagonu ateşe verdi: Yaralılar var
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi.
Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı.
Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden trende yaşandı.
Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.
Saldırgan gözaltında
Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.
Etiketler: Japonya
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