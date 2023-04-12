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Dünya
AA 12.04.2023 00:27

Roma Belediye Başkanı Gualtieri, İtalya İslam Kültür Merkezinin iftarına katıldı

İtalya İslam Kültür Merkezi, Ramazan dolayısıyla düzenlediği geleneksel iftar programında Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'yi ağırladı.

Roma Belediye Başkanı Gualtieri, İtalya İslam Kültür Merkezinin iftarına katıldı

Gualtieri, iftardan önce Büyük Cami'ye gelerek İtalya İslam Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Naim Nasrollah, Genel Sekreter Abdullah Redouane ve Büyük Cami İmamı Nader Akkad'dan merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Caminin kütüphanesini ve konferans salonunu gezen Gualtieri, daha sonra büyük salona geldiğinde akşam ezanın okunmasıyla oruçlarını hurma ve suyla açan Müslümanlara eşlik etti.

Cemaatin akşam namazını kılmasının ardından iftara geçildi.

Nasrollah, buradaki konuşmasında, Başkan Gualtieri'yi iftarlarında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gualtieri de Müslümanları "Selamünaleyküm" diyerek selamladı ve "Bu akşam iftar gibi bu önemli anınızda burada sizinle beraber olmaktan, sizin duanıza, inancınıza tanıklık etmekten büyük heyecan duydum." dedi.

"Olağanüstü bir anıt" olarak nitelediği Roma Büyük Cami'ye sahip olmaktan gurur duyduklarını ifade eden ​​​​​​​Gualtieri, kentlerindeki Müslüman toplumunun, Roma'nın sosyo kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar yaptığını da vurguladı.

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