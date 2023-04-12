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Dünya
AA 12.04.2023 00:06

Polonya "Avrupa'nın en güçlü ordusunu" kurmak istiyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak için Amerikan savunma sanayisiyle işbirliği yapmak istediklerini duyurdu.

Polonya "Avrupa'nın en güçlü ordusunu" kurmak istiyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'ı ziyaret eden Polonya Başbakanı Morawiecki ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Polonya'nın, Ukrayna'ya verdiği destek, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapması ve NATO'nun doğu kanadının savunulmasındaki önemine değinen Harris, ABD ile Polonya arasında ilişkilerin güçlü olduğunu söyledi.

Harris, "Polonya değerli bir müttefik, ortak ve dost. (Polonya ile) ortak öncelik ve değerlere dayanan kalıcı bir ilişkimiz var" dedi.

"Polonya, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmak istiyor"

Mateusz Morawiecki de Varşova ve Washington'un Batı medeniyetinin iki kutbu olduğunu ifade ederek, dünyanın birçok bölgesinde birlikte çalışmaları gerektiği görüşünü paylaştı.

Ukrayna'ya verilen desteğin önemine değinen Morawiecki, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde olduğu gibi ABD'de de yükselen enflasyon ve enerji fiyatlarına işaret etti.

"Rusya emperyalizminin yeniden dirilişi yeni bir Soğuk Savaşın habercisidir." diyen Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın desteklenmemesi durumunda küresel bir çatışma riski doğabileceğini dile getirdi.

"Polonya, Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyor"

Ülkesinin, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmak istediğini belirterek, Polonya'nın savunma harcamalarındaki artışa işaret eden Morawiecki, "Polonya, Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyor. Bu yüzden dünyanın en gelişmiş savunma sanayisi olan Amerikan endüstrisiyle işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Güçlü bir transatlantik ittifakının önemini vurgulayan Morawiecki, Ukrayna'daki savaşın yalnızca Rus emperyalizminin sonunun başlangıcı değil, "Transatlantik Rönesansı'nın" da başlangıcı olduğuna inandığını aktardı.

Harris ve Morawiecki, ikili görüşmelerinde, askeri işbirliklerinin yanı sıra enerji, ekonomi ve siyasi ilişkileri de ele alacak.

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