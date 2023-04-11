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Dünya
AA 11.04.2023 23:57

ABD'de yetişkinlerin yüzde 54'ü silahlı bir olaydan etkilendiğini söyledi

ABD’de yetişkinlerin yüzde 54’ü kendisinin veya bir aile üyesinin silahla ilgili bir olaydan etkilendiğini belirtirken, her beş yetişkinden biri ise aile üyelerinden birinin silah ile öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

ABD'de yetişkinlerin yüzde 54'ü silahlı bir olaydan etkilendiğini söyledi
[Fotograf: AA]

Kaiser Aile Vakfı (KFF) tarafından yapılan ankette, ülkedeki silah şiddetinin etkisi ortaya konuldu.

Ankete katılan ABD'li yetişkinlerin yüzde 54’ü şahsen veya bir aile üyesinin, silah şiddetine tanık olma, tehdit edilme, yaralama ve öldürme gibi silahla ilgili bir olaydan etkilendiğini belirtti.

Bu yetişkinlerin yüzde 19’u, aile üyelerinden birinin, intihar dahil, silah nedeniyle öldüğünü kaydederken, yüzde 21’i de hayatlarının bir döneminde şahsen silah ile tehdit edildiğini bildirdi.

Katılımcıların etnik kökenine bakıldığında ise ailede silah kurbanı olanların oranı siyahilerde yüzde 34, Latinlerde yüzde 18, beyazlarda yüzde 17 ve diğer gruplarda da yüzde 31 olarak ankete yansıdı.

Yine, siyahilerin yüzde 31’i hayatında "birisinin silah ile yaralandığına şahit olduğunu" belirtirken, bu oran Latinlerde yüzde 22, beyazlarda da yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Güvensiz hissettiklerini bildirme olasılığı en yüksek grup siyahi yetişkinler

Ankette, ABD’li yetişkinlerin yüzde 51’i silahla ilgili suçları, yaralanma ve ölümleri kendi yerel toplumunda "sürekli bir tehdit" veya "önemli bir endişe" olarak gördüğünü belirtirken, bu oran siyahilerde ve Latinlerde yüzde 62, beyazlarda da yüzde 45 olarak cevaplara yansıdı.

Ankete göre, mahallelerinde kendilerini güvensiz hissettiklerini bildirme olasılığı en yüksek grup siyahi yetişkinler.

Siyahilerin yüzde 17’si mahallelerinde kendilerini hiç güvende hissetmediklerini belirtirken, bu oran Latinlerde yüzde 9, beyazlarda da yüzde 2 olarak verildi.

Genel olarak ise katılımcıların yüzde 41'i, mahallelerinde “çok” veya “biraz” güvende hissettiğini ifade ederken, yüzde 13’ü “çok güvende olmadığını” yüzde 5’i ise “hiç güvende olmadığını” belirtti.

Yine katılımcıların yüzde 41’i, silah bulunan bir evde yaşadığını ve bunların yüzde 75’i de bu silahların “yaygın silah güvenliği uygulamalarını yansıtmayan bir şekilde saklandığı" bilgisini paylaştı.

KFF anketinin, 14-23 Mart'ta ülke genelinden telefon ile rastgele seçilen yaklaşık bin 300 katılımcı ile yapıldığı kaydedildi.

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