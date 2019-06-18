Siemens’ten yapılan açıklamada, şirketin kendi bünyesinde kurduğu bir şirket olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce’a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı’nda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Siemens eAircraft’ın Almanya ve Macaristan’da 180 kişiye istihdam sağladığı vurgulanan açıklamada, anlaşmanın finansal detaylarına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce’un uçaklar için “elektrik ve hibrit elektrik kaldırma sistemleri” konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu aktarılırken, satın almanın gerekli izinlerden sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA