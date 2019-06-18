İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Crispin Blunt yaptığı yazılı açıklamada, "Mursi sıradan bir mahpus değildi. Mısır’ın 2012’de seçilmiş cumhurbaşkanıydı. 2013’te zorla ordunun kontrolüne geçen Mısır devletinin gözetimindeyken öldü" ifadelerini kullandı.

"Mısır hükümetinin görevinin bu talihsiz ölümü açıklamak olduğunu, Mursi’nin gözetim altında gördüğü muamelenin hesabının verilmesi gerektiğini" vurgulayan Blunt, "Şimdi atılacak tek adım saygın bağımsız uluslararası bir soruşturmadır" görüşünü dile getirdi.

Blunt, geçen yıl kendisinin başkanlık ettiği, İngiliz siyasetçilerden ve hukukçulardan oluşan bir heyetin Mursi’nin hapishane koşullarıyla ilgili bir rapor hazırladığını hatırlatarak, "Yetersiz tıbbi bakım gördüğü, özellikle de diabetinin ve karaciğer hastalığının yetersiz yönetildiği" tespitini yaptıklarını aktardı.

Sorumluluk Sisi'ye uzanır

Raporda Mursi’nin hapishane koşullarını "zalim, insanlık dışı ve alçaltıcı" diye nitelendirdiklerini belirten Blunt, "Tutukluluk koşullarının Mısır hukukuna ve uluslararası hukuka göre işkence eşiğine ulaştığını bulduk" değerlendirmesini yaptı.

Blunt, Mısır hükümetinin Mursi’nin tutukluluk koşullarının bağımsız bir şekilde izlenmesine izin vermediğini dile getirerek, ilkece Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye kadar uzanan bir emir komuta zincirinin uluslararası hukukun alanına giren işkence suçundan sorumlu olabileceğini söyledi.

Mursi’nin gözetim altında ölümünün Mısır’ın mahpuslara, Mısır hukukuna ve uluslararası hukuka uygun muamele etmeyişinin bir örneğini oluşturduğuna dikkat çeken Blunt, "İşkencenin suçluları sadece icra edenler değil aynı zamanda sorumlu olanlar ve ses çıkarmayanlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA