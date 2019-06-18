Paris Air Show'da açıklama yapan Airbus Pazarlama Müdürü Christian Scherer, şirketin "otonom uçak" teknolojisi için yeterli altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Teknolojinin uygulanmasından önce hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Scherer, yolcuların sürücüsüz uçak fikrini kabullenmeleri üzerine de çalıştıklarını ifade etti.

Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarında meydana gelen kazalar soru işaretlerini beraberinde getirmişti.

Bu konuya da değinen Scherer, Airbus'tan Boeing'e, güvenliğin bu sektörün vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi.

Scherer ayrıca, hibrit ve elektrikli yolcu uçaklarını da 2035’e kadar satışa sunmayı planladıklarını duyurdu.

Kaynak: Associated Press