CNN'in haberine göre avukat Anselm Williams, 44 yaşındaki sanık Philip Neville Arps'ın, kendisine yöneltilen sakıncalı materyal dağıtma suçlamalarını kabul ettiğini ve Christchurch Bölge Mahkemesi tarafından 21 ay hapse mahkum edildiğini aktardı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Arps, 15 Mart'ta terörist Brenton Tarrant'ın canlı yayımladığı görüntülerin kopyalarını terör saldırılarının hemen ardından yaklaşık 30 kişiye gönderdi.

Haberde, Yargıç Stephen O'Driscoll'un duruşmada Arps'a video hakkındaki görüşünü sorması üzerine "müthiş" ifadesini kullandığı belirtildi.

Yargıç O'Driscoll, Arps'ın görüntüleri paylaşarak "toplu katliamı övdüğünü ve teşvik ettiğini", bunu yaparken de Müslüman topluma karşı pişmanlık duymadığını söyledi.

Yeni Zelanda'nın film ve edebiyat eserlerini sınıflandıran ofisi, Christchurch'teki 2 camiye yönelik terör saldırılarıyla ilgili görüntüleri sakıncalı olarak nitelendirmiş ve bunları bulundurmanın veya yaymanın suç teşkil ettiğini açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, sakıncalı materyali yaymaya 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Terör saldırısı

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda emniyetinden geçen ay yapılan açıklamada, Tarrant'ın cinayet, silahlı saldırı ve yaralama suçlarına ek olarak, 2002 yılında kabul edilen Terörizmi Önleme Yasası kapsamında "terör eyleminde bulunmak" suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti.

Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak.

Kaynak: AA