Hafta sonu boyunca ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkili olduÄŸu ve dolu vuran kentte can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±, ancak bazÄ± kiÅŸilerin dolu nedeniyle araÃ§ ve evlerdeki camlarÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama, bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibinin gÃ¶revlendirildiÄŸi ve Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ vatandaÅŸlarla birlikte ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu caddelerde biriken enkazÄ±n temizlendiÄŸi duyuruldu.

AyrÄ±ca, civardaki yapÄ±larÄ±n hasar tespiti iÃ§in bÃ¶lgede dronelarÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Sosyal medyada olaya dair paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle birlikte, ‘bÃ¶lgede ilk kez bÃ¶yle bir ÅŸeyin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±’ yorumlarÄ± yer aldÄ±.

Kaynak: DHA