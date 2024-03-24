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Dünya
DHA 24.03.2024 14:15

Rio de Janeiro’da heyelan: 7 ölü

Brezilya’nın güneydoğusunda bulunan Rio de Janeiro’da sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu. Brezilya Sağlık Bakanlığı, toprak kayması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Brezilya Savunma Bakanlığı, ordunun heyelandan etkilenenlere yardım için göreve başladığını belirtti.

Rio de Janeiro’da heyelan: 7 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde başlayan sağanak yağış, Serrana bölgesinde heyelana neden oldu. Brezilya Sağlık Bakanlığı, heyelan sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, “Hava tahminleri su seviyelerinin orta seviyeden kuvvetli seviyeye kadar değişebileceğini, dolayısıyla risk senaryosunun kötüleşme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Sağlık Bakanlığı şiddetli yağışlardan etkilenen eyaletleri izlemektedir” dedi.

 

Öte yandan Brezilya Savunma Bakanlığı, heyelandan etkilenenlere destek için 454 asker ve 69 askeri aracın eyalete gönderildiğini açıkladı. Bakanlık, “Brezilya Doğu Komutanlığı (CML) felaketlerden etkilenen nüfusa yardım ve destek sunmak için sürekli hazır olma taahhüdünü yineler. Koordineli eylemler ve acil durumlara hızlı bir şekilde yanıt vererek, en kritik anlarda destek, güvenlik ve konforu garanti ederek toplulukları harekete geçirme ve etkili bir şekilde destekleme yeteneğinin altını çizmektedir” ifadelerine yer verdi.

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