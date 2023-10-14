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Dünya
AA 14.10.2023 09:20

Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Al Jazeera gazetecilere yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu
Al Jazeera gazetecilere yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı
Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı

Öte yandan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.

Reuters Kameramanı Issam Abdallah | Fotoğraf: Reuters (arşiv)[Reuters Kameramanı Issam Abdallah | Fotoğraf: Reuters (arşiv)]

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