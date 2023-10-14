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Dünya
TRT Haber 14.10.2023 09:05

İsrail Gazzelilere 10.00 -16.00 arasında güvenli geçiş izni verecek

İsrail, 10.00-16.00 saatleri arasında Gazzelilerin güneye iki ana yol üzerinden güvenli geçişine izin verecek.

İsrail Gazzelilere 10.00 -16.00 arasında güvenli geçiş izni verecek
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

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