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14.10.2023 09:05
, 14.10.2023 09:08
SON GÜNCELLEME
14.10.2023 09:08
İsrail Gazzelilere 10.00 -16.00 arasında güvenli geçiş izni verecek
İsrail, 10.00-16.00 saatleri arasında Gazzelilerin güneye iki ana yol üzerinden güvenli geçişine izin verecek.
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
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