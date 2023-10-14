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Dünya
AA 14.10.2023 09:15

İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyu gerçekleştirdiği saldırılar sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu ve batı kesimlerini, savaş gemileri, tank ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu vurmaya devam etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

 

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
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