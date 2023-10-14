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Dünya
AA 14.10.2023 06:49

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu.

Ordu ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi.

Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Hayfa'ya insansız hava aracının sızmaya çalıştığından şüphelendiğini belirtmişti.

İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi

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İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi
İsrail saldırısında ölen Hizbullah üyesi sayısı 5'e yükseldi

İsrail ordu sözcülüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırındaki bazı askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verildiği aktarılmıştı.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) da Hizbullah'a ait hedefleri havadan vurduğu ifade edilmişti.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

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