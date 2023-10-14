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Dünya
AA 14.10.2023 04:05

Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istedi.

Maduro'dan BM'ye "Gazze'de bombardımanın durdurulması" çağrısı

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezuela olarak, Filistin halkıyla dayanışma çağrımızı yineliyoruz ve Filistin gerçeğini hatırlatıyoruz. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını, Gazze'de bombalamanın durmasını ve BM anlaşmaları temelinde müzakere yapılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Venezuela'nın Filistin davasına başında bu yana sahip çıktığını anımsatan Maduro, "Filistin halkına yönelik devam eden katliamların durmasını istiyoruz. Barış istiyoruz, eşitlik istiyoruz ve iki devletli çözüm istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

'Gazze halkına yönelik sürdürülen abluka ve kuşatma sona ermeli'

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gli de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile video konferans ile görüştüklerini belirterek, Gazze halkına yönelik sürdürülen abluka ve kuşatmanın sona ermesini istedi.

Gil, "İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı ve Gazze Şeridi'nde yaşanılan vahim durum hakkında bizleri bilgilendiren Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile video konferans gerçekleştirdik. Bolivarcı hükümet olarak diğer ülkelerle birlikte, İsrail'in saldırılarından etkilenen sivil nüfusa insani lojistik destek sağlamak için Filistinli yetkilerle koordine içerisindeyiz" dedi.

İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu
İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

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