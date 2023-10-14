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Dünya
AA 14.10.2023 02:50

BAE'den Gazze'ye acil tıbbi yardım malzemesi desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne yollanmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na bir uçakla acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

BAE'den Gazze'ye acil tıbbi yardım malzemesi desteği

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, kardeş Filistin halkına uçakla gönderilen acil tıbbi yardım malzemelerinin, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanının Kalkınma İşleri ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Sultan Muhammed eş-Şamisi, söz konusu yardımların ülkesinin, zorlu insani koşullar altındaki Filistin halkına dönük yardım çalışmalarının bir devamı niteliğinde olduğunu aktardı.

Şamisi, Mısır ile koordineli gönderilen yardımların, özellikle kadın ve çocukların sıkıntılarını hafifletmek için Gazze'ye en hızlı şekilde sokulması gerektiğine işaret etti.

İsrail Kanal 12 televizyonu 10 Ekim'deki haberinde, "İsrail'in, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım gönderilmesi konusunda Mısır'ı uyardığını ve yardım kamyonlarını bombalamakla tehdit ettiğini" yazmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 49 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

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