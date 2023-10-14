Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2023 01:01

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 51 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 16 Filistinliyi öldürdü. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 51'e çıktı.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 51 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 51'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalelerinde 97 kişinin gerçek, 19 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

953 kişi yaralandı

Açıklamada, sağlık ekiplerinin 7 Ekim'den bu yana 953 yaralıya müdahale ettiği bilgisi verildi.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Gazze Şeridi'ne destek yürüyüşleri düzenlenmişti.

İsrail ordusu, Gazze'ye destek gösterilerine gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Ani fren yaptı, 5 araç birbirine girdi
01:35
Gürültü uyarısı yapan genç bıçaklandı
00:52
BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu
00:50
ABD Kongre üyesi Omar: Gazze'de İsrail'in evleri terk uyarısı etnik temizlik
00:50
Kaza yapan otomobilden indi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
00:44
Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ