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Dünya
AA 14.10.2023 00:47

ABD Kongre üyesi Omar: Gazze'de İsrail'in evleri terk uyarısı etnik temizlik

ABD Kongre'sinin Minnesota milletvekili İlhan Omar, Gazze'de bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılmasını "etnik temizlik" olarak niteledi.

ABD Kongre üyesi Omar: Gazze'de İsrail'in evleri terk uyarısı etnik temizlik
[Fotograf: AP]

ABD Kongre'sinin Minnesota milletvekili İlhan Omar,  X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinlinin 24 saat içinde evlerini terk etmeleri talebini eleştirdi.

"Bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılması etnik temizliktir." ifadesini kullanan Omar, BM'nin durumun "imkansız" ve "yıkıcı insani sonuçlar doğuracağı" uyarısını hatırlattı.

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Omar, "Kaybedilen binlerce Filistinlinin yaşamını ve tehlikede olan milyonları görmezden gelmeyi bırakmalıyız" değerlendirmesinde bulunarak, bunu durdurmak için tüm diplomatik araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Ortak insanlığımız bunu durdurmamızı talep ediyor"

X hesabından yaptığı ikinci açıklamada da Omar, bölgedeki pek çok Filistinlinin zaten yaralı, yerinden edilmiş ve hasta olduğunu veya böyle olan aile üyelerine baktığını belirterek, 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesinin "imkansız" ve "anlatılamaz bir insani krize yol açacağını" aktardı.

Omar, öte yandan İsrail tarafından Gazze'nin elektrik ve iletişimi kesildiğinden duyurunun herkese ulaşmadığını, yolların bombalanması ve birçok aracın yakıtının bitmesi nedeniyle de çoğu kişinin kaçmasının imkansız hale geldiğine dikkati çekti.

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İnsanlar evlerini terk etmeyi başarsa bile güney Gazze'de ilave 1,1 milyon insanı kaldıracak altyapı olmadığının altını çizen Omar, "Bir milyondan fazla sivilin kitlesel olarak sınır dışı edilmesi, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Ortak insanlığımız bunu durdurmamızı talep ediyor." ifadelerini paylaştı.

İsrailli yetkililer, devam eden hava bombardımanlarına ve olası kara harekatına karşı Gazze'nin kuzeyinde yaşayan bir milyondan fazla Filistinliden evlerini terk etmelerini istemişti.

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İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 49 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

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