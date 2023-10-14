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Dünya
AA 14.10.2023 00:28

İngiliz polisi 'Filistin'e destek' gösterisi öncesinde kısıtlamalar getirdi

İngiliz polisi, başkent Londra'da yarın yapılması öngörülen "Filistin'e destek" gösterisi öncesinde, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan yolları kullananların gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz polisi 'Filistin'e destek' gösterisi öncesinde kısıtlamalar getirdi

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, X'ten yaptığı açıklamada, "Kamu Düzeni Yasası"nı gerekçe göstererek, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan bütün yolların kullanımına kısıtlama getirdi ve bu yolların kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.

Açıklamada, "Gösterilen haritaya istinaden, 'Londra Filistin Protestosu' veya 'Filistin Dayanışma Kampanyası'na katılan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kişi kırmızıyla gösterilen yollara girmemelidir, aksi takdirde gözaltına alınabilir." ifadesine yer verildi.

Avrupa'nın ikiyüzlü tutumu: İsrail'e izin, Filistin'e yasak
Avrupa'nın ikiyüzlü tutumu: İsrail'e izin, Filistin'e yasak

Londra'da yarın BBC merkezi önünde yüksek katılımlı Filistin'e destek gösterisinin düzenlenmesi öngörülüyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu
İsrail Durra Çocuk Hastanesi'ni fosfor bombasıyla vurdu

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı
İsrail Gazze'de yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombaladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 49 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

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