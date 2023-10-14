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Dünya
AA 14.10.2023 00:15

Al Jazeera gazetecilere yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Al Jazeera gazetecilere yapılan saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu
[Fotograf: TRT Haber]

Al Jazeera, Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin öldüğü ve 5'inin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırının kınandığı açıklamada, söz konusu olayda Al Jazeera ve uluslararası medyanın hedef alındığı vurgulandı.

Uluslararası topluma gazetecileri korumak üzere harekete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu acımasız saldırıdan hukuki ve ahlaki sorumlulukların tümü İsrail'e yüklüyoruz. Ekiplerimizi korkutma başarısını elde edemeyen bu suçun arkasında duranlardan hesap sorulmasını istiyoruz" denildi.

Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı
Lübnan sınırındaki Reuters çalışanları canlı yayında saldırıya uğradı

Açıklamada, hayatını kaybeden gazeteci için taziye ve yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı
Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı

Al Jazeera da olay yerinden yaptığıcanlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurmuştu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görülmüştü.

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