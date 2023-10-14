ABD'de Filistin protestosunda silahla görüntülenen Yahudi asıllı Meclis Üyesi gözaltına alındı

New York polisi, Yahudi asıllı Vernikov'un, Brooklyn College kampüsündeki protestoda Filistin taraftarı göstericilerin arasındayken belinde "Smith & Wesson 9 milimetre" tabanca taşıdığına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyınca yakın bölgedeki polis karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

70'inci Karakol'da, silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan kadın siyasetçinin ruhsatına el konularak silah taşıma hakkının iptal edildiği açıklandı.

X platformunda paylaşılan video ve fotoğraflarda, Vernikov'un siyah kabzalı tabancası net olarak görülüyor. Platformdaki paylaşımlarda, Vernikov'un "Filistinli öğrencilere gözdağı vermek için" silah taşıdığı, bu hareketi nedeniyle "işinden el çektirilmesi ve ruhsatının alınması" gerektiği dile getirildi.

"New York'un silah güvenliği yasaları herkes için geçerlidir"

New York Valisi Kathy Hochul, X platformundan, "New York'un silah güvenliği yasaları herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.

New Yorklu avukat Ali Najmi, Vernikov'un gizli taşıma ruhsatı olsa bile "265.01-E sayılı Ceza Yasası" uyarınca "hassas alan" kabul edilen protesto bölgesine silah getirmenin "bir suç" olduğunu vurguladı.

Öte yandan, New York Belediye Meclis üyesinin ayrıca X hesabından, protesto alanında yaptığı videolu paylaşımının altında, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak diye bağırıyorsanız, siz bir Hamas destekçisisiniz. Dünyayı Yahudi halkından kurtarmak için terörü buraya getirmek isteyen bir savunucusunuz. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağız." ifadesine yer verdiği görüldü.