Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2023 00:05

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 14 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gün içinde 14 Filistinliyi öldürdü. İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 49'a yükseldi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir günde 14 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cuma günü Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla şehit olanların sayısı 14 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail askerleri cuma günü Batı Şeria'daki birçok şehirde Gazze Şeridi'ne destek için gösteri düzenleyen Filistinlilere, gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesi sonucu Tulkerem, Nablus, Tubas, El Halil ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtmişti.

7 Ekim'den beri 49 Filistinli öldürüldü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin müdahalesinde 73'ü gerçek, 16'sı plastik mermiyle olmak üzere aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu toplam 239 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.

İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 49'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk olmak üzere 1900 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail Gazze’deki hastanelerin boşaltılmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Ani fren yaptı, 5 araç birbirine girdi
01:35
Gürültü uyarısı yapan genç bıçaklandı
01:13
Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 51 Filistinli öldürüldü
00:52
BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu
00:50
ABD Kongre üyesi Omar: Gazze'de İsrail'in evleri terk uyarısı etnik temizlik
00:50
Kaza yapan otomobilden indi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ